O jogador Rodrigo Caio continua no São Paulo Futebol Clube. Alvo de clubes europeus durante toda a janela de transferências internacional, fechada nesta quarta-feira, o zagueiro não acertou a saída com os interessados. Diferentes motivos tornaram inviável o desligamento do campeão olímpico com a seleção brasileira do Tricolor. A ideia de permanência foi amadurecida nos últimos dias.

O Tricolor recusou propostas que não eram consideradas irrecusáveis. Com melhor saúde financeira, julgou possível segurar o atleta de 23 anos, visto antes da janela como mais valorizado do elenco. Não havia o mesmo desespero de um passo recente, quando o elenco foi desmanchado com seguidas transferências para reequilibrar o caixa.