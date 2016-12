Rock Story: Resumos dos capítulos 23 e 24/12

Sexta, 23 de dezembro

Surpresa, Diana deixa a casa de Gui. Gui afirma a Júlia que contará para Chiara sobre seu namoro. Caio grava a banda tocando na rua e Gilda fica horrorizada quando vê Nicolau. Gordo fala do novo CD de Gui e Lázaro sente inveja do roqueiro. Diana é rude com Chiara. Diana tem uma ideia para se vingar de Gui e Júlia. Léo garante que Gui não lançará seu CD. Luana pensa em não aceitar a proposta de trabalho que recebeu para ficar com JF. Gilda briga com Nicolau. Lázaro afirma a Ramón que vai participar dos lucros do novo CD de Gui. Nanda sente ciúmes de Gordo com Laila. Gilda prende Haroldo na cama com algemas e chama um chaveiro para ajudar a soltá-lo. Romildo e William tentam intimidar Alex. Diana filma Júlia e Gui. Gilda e Haroldo flagram Marisa e Nicolau juntos. Diana mostra para Gordo e Chiara o vídeo em que Gui e Júlia aparecem como um casal.

Sábado, 24 de dezembro

Chiara se decepciona com Gui. Gilda e Haroldo expulsam Marisa e discutem com Nicolau. Gordo critica Diana por ter magoado Chiara. Edith e Nelson defendem Júlia e Vanessa se irrita. Zac incentiva Gui a continuar com a gravação de seu CD. Marisa é demitida. Léo combina um encontro com Diana. Gui avisa a Gordo que não quer mais que Diana trabalhe em seu CD. Nicolau pede para seus pais readmitirem Marisa. Zac discute com Yasmim. Léo ouve os elogios de Nina e Miro ao CD de Gui e fica contrariado. Zac procura Chiara. Laila reage com despeito ao saber que Gordo financiará o lançamento do CD de Gui. Zac lembra que é preciso encontrar uma pessoa para ficar no lugar de JF e Gui se preocupa. Ramón vê Lázaro sair de casa à noite. Léo e Néia reclamam do CD de Gui. Tainá avisa a Gordo e Diana que o computador com o CD de Gui foi furtado.