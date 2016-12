Roberto Firmino é acusado pela polícia por dirigir embriagado em Liverpool

O atacante brasileiro Roberto Firmino, do Liverpool, foi preso no último sábado por dirigir embriagado no centro da cidade. A polícia local confirmou que o carro do jogador de 25 anos foi parado nas primeiras horas da véspera de Natal. Ele foi liberado, mas vai ter de comparecer ao Tribunal de Magistrados.

“A polícia de Merseyside acusou um homem de 25 anos sob o efeito de bebidas alcóolicas depois que seu carro foi parado no centro de Liverpool nas primeiras horas do sábado, 24 de dezembro de 2016”, afirmou um porta-voz da polícia ao jornal local “Liverpool Echo”.

O atacante terá que comparecer à corte no próximo dia 31 de janeiro para conhecer sua pena. A data coincide com o dia da partida entre Liverpool x Chelsea pelo Campeonato Inglês. As duas equipes disputam a liderança do torneio.

O Liverpool afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso até que um processo legal seja aberto.

Firmino chegou ao Liverpool em julho de 2015 pela quantia de 29 milhões de libras (cerca de R$ 140 milhões) depois de boas temporadas pelo Hoffenheim, da Alemanha.

Pela seleção brasileira, o camisa 11 dos “Reds” soma 13 convocações e cinco gols marcados. Ele tem sido presença constante nas listas de Tite.(Redação/RedeTV!)