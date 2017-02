Rio Brilhante abre inscrições para competições municipais

DIVULGAÇÃO

O presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer de Rio Brilhante (FUNCERB), Gilson Moraes, concedeu entrevista a uma emissora de rádio local e informou que já estão abertas as inscrições para o 1º Campeonato Municipal de Futebol Suíço, denominado Fernando de Oliveira Turra, com as inscrições abertas até o dia 20 de fevereiro. Gilson também declarou abertas as inscrições para o 17º Campeonato Municipal Suíço para a categoria sênior, com ano base 1982, e inscrições até o dia 02 de março.

A grande novidade que o Presidente da Fundação Gilson Moraes anunciou é o 1º Open FUNCERB de Vôlei de Areia, com inscrições abertas até o dia 12 de março. “Vamos valorizar o esporte amador de Rio Brilhante, neste ano já iremos inovar com o 1º Open de Vôlei de Areia, que será disputado nos centros esportivos Barbosão e Athayde Nogueira. Em breve vamos lançar novas competições para os desportistas, estamos com vários projetos que estão sendo analisados pela equipe de cultura, esporte e lazer, como shows, competições esportivas, encontros culturais e diversas ações que envolvem a FUNCERB”, disse Gilson Moraes.

As inscrições para os campeonatos são gratuitas, e as equipes do município já podem retirar as fichas. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas, na sede da Fundação de Cultura Esporte e Lazer de Rio Brilhante (FUNCERB).