Ricky Harris morre aos 54 anos de ataque cardíaco

Ricky Harris faleceu nesta segunda-feira aos 54 anos. Ator, comediante e rapper, Harris era responsável por dar vida para diversos personagens, tendo como personagem principal Malvo da série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’. O ator teve falência após um ataque cardíaco.

A morte confirmada por pessoas próximas ao ator como Snoop Dogg deixaram os fãs de Harris desolados. Snoop homenageou o amigo na rede social Instagram junto a divulgação da morte. Outros atores como Tyler James Williams, conhecido por interpretar o papel principal da série também lamentou a morte do companheiro de trabalho.

Divulgação

Nascido em Long Beach, na Califórnia, em 1990 Ricky começou a se envolver com o rap e logo fez parceria com Snoop Dogg onde desenvolveu o trabalho vocal em duas grandes músicas; “Turn Off the Radio”, de Ice Cube, e “W-Balls”, de Snoop Dogg.

Carlos Augusto F. – Diário MS