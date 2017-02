Revista Celebrar lança 4ª edição e abre o ano trazendo conteúdo de qualidade

Casamento, carnaval, viagem e várias dicas práticas de saúde e moda são os assuntos da edição

A quarta edição da Revista Celebrar chegou e já está disponível, de graça, para os leitores. A nova capa traz como destaque “O sorriso da noiva”, com uma reportagem especial mostrando o quanto os dentes bem cuidados fazem toda a diferença para arrasar no casamento. Uma entrevista exclusiva com o dentista Alexandre Sevilha explica como as lentes de contato dentais são capazes de deixar o sorriso bem mais bonito.

A quarta edição traz também dicas especiais sobre “O vestido da noiva”. O estilista Deva Nonato, conta tudo que está em alta e o que deve ser evitado no look de quem vai casar.

A Celebrar está sempre atenta ao que está acontecendo e este mês tem carnaval, por isso foram preparadas reportagens especiais para a data mais festiva do ano. Um dos destaques é a matéria sobre “Histórias de Carnaval”. O verão também tem um espaço especial nesta edição, com reportagens a respeito dos cuidados que todos tem que ter com a pele.

A coluna “Celebrar com Saúde” traz uma matéria exclusiva com “Casais que treinam juntos”. O leitor vai conhecer três casais que praticam atividades físicas lado a lado, tem corrida de rua, judô e musculação.

A revista traz ainda muitas fotos com os melhores casamentos, eventos e baladas do último trimestre. Tem também dicas de decoração, tratamentos de beleza, dietas e muito mais.

Outro destaque da primeira revista Celebrar de 2017 é a coluna “Celebrar onde”que, conta tudinho da viagem de um casal de Dourados, para Los Angeles, Califórnia, São Francisco e Las Vegas.

Para fechar a edição com chave de ouro ainda tem a coluna “Celebridade” com uma entrevista divertida com a empresária Andréa Pagnoncelli.