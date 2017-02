Revista alemã publica capa que mostra Trump ‘decapitando’ Estátua da Liberdade

Do G1

O texto também alerta sobre Steve Bannon, estrategista-chefe do presidente republicano, que a revista alerta ser um risco. Segundo a “Der Spiegel”, o “populista” Bannon é atualmente “o homem mais perigoso da América”.

Ainda nesta sexta, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta sexta-feira que, “no futuro”, a União Europeia (UE) terá que realizar mais tarefas “sozinha” devido às posições do novo governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

“Haverá questões que possamos fazer juntos (com os EUA) por nossos interesses comuns e haverá também tarefas que no futuro teremos que fazer mais sozinho”, disse Merkel em entrevista coletiva ao término da cúpula europeia realizada hoje em Malta e na qual a mudança de visão na Casa Branca, apesar não estar na agenda oficial, foi um dos assuntos mais comentados.

Entre as questões nas quais a UE está de acordo e poderá continuar cooperando com os Estados Unidos está, de acordo com Merkel, a luta contra o terrorismo islâmico.