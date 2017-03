“Retrô – A Festa” promete noite com os maiores sucessos dos anos 70, 80 e 90

NOSTALGIA | Embalos com DJ Marquinhos Espinosa e A Banda de Ontem agitarão o Clube Indaiá, no sábado 8 de abril

Luciano Serafim

Diário MS

Uma noite repleta de nostalgia, embalada pelos maiores sucessos nacionais e internacionais dos anos 70, 80 e 90. Essa é a proposta da “Retrô – A Festa”, organizada pelos promoters Gisele Pizzini e Hilderson Theotonio (Hill), e que terá como atrações o DJ Marquinhos Espinosa e A Banda de Ontem. O evento será no Clube Indaiá, no sábado 8 de abril, a partir das 22h30 e a entrada é para maiores de 18 anos.

Surgida com o reencontro de amigos para celebrar os anos de adolescência e juventude, a “Retrô” já é uma das festas mais aguardadas do ano em Dourados.

Os promoters Gisele e Hill afirmam que estão preparando tudo com muito capricho para que seja uma noite inesquecível, garantindo diversão e atendimento de qualidade.

A decoração inspirada nos anos 70, combinando um toque hippie com a elementos da Disco Music, velas e vinis, propiciarão um retorno às grandes festas de três décadas atrás.

Além da pista, a festa terá 76 mesas open bar (opções para 6 e 8 pessoas) e 10 bangalôs, onde as bebidas serão acompanhas de petiscos da época.

ATRAÇÕES

Com mais de 25 anos de carreira, o DJ Marquinhos Espinosa é atualmente considerado o melhor DJ de Mato Grosso do Sul por sua técnica de mixagem refinada e vasto repertório musical. Seu trabalho ultrapassou as fronteiros estaduais e é atração em festas por diversas regiões do país. Ele mantém página no Facebook, onde divulga sua agenda de shows, e um canal no YouTube, no qual lança suas mixagens.

A Banda de Ontem foi formada com o objetivo de desempenhar a função de um canal emocional, sintonizado nas décadas passadas. Com a fórmula “Retrô Sem Preconceito”, os integrantes harmonizam estações surpreendentes, contagiando todos numa viagem pulsante, passeando pelo Rock dos anos 70, Pop Rock dos anos 80 e pelo Sinth Pop que embalou a década de 90. Também têm página e canal nas redes sociais.

Integram a banda os músicos Ducati (vocal), Gian (teclados), Dodi (guitarra), Jakson (baixo), Alexandre (faz uns barulho estranhos na bateria) e Paula (backing vocal).

SERVIÇOS

Os ingressos para pista podem ser adquiridos na Banca do Jaime, Posto Novo Horizonte (Av. Hayel Bon Faker nº 1.678), Quitut’s (Rua Dr. Nelson de Araújo nº 737) e na portaria do Clube Indaiá, em lotes que variam de R$ 30,00 a 50,00.

Mesas Open Bar: para 6 pessoas – R$ 750,00 e para 8 pessoas – R$ 1.000,00 pelos celulares (67) 99972-1778 e 99971-3292.

“Retrô – A Festa” tem apoio do Diário MS, Banca do Jaime, Posto Novo Horizonte, Alphonsus Hotel, Dourados WebTV e DouraDoor.