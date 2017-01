Resumo de ‘Sol Nascente’ da semana de 30 a 4 de fevereiro

Divulgação 30 JAN Segunda-feira

Sirlene confessa a Felipe que César é pai de Lucas. Felipe promete fazer justiça contra César. Tanaka agradece o apoio de Hirô na empresa. Com a ajuda de Felipe, Sirlene revela a Mario e Alice que Cesar é pai de seu filho. Sinhá orienta Mocinha a dopar Tanaka. Carol escuta a gravação que fez com as ameaças de César e jura proteger sua filha. Milena questiona Lenita sobre a filha que perdeu. Ralf e Damasceno chegam a Minas Gerais. Loretta ofende Lenita e exige que ela se afaste de Milena. Mocinha abre o cofre de Tanaka.