Resumo de ‘Sol Nascente’ da semana de 27 a 4 de março

GSHOW GSHOW 27 FEV Segunda-feira

Tanaka confessa a Gaetano que teme que Mocinha faça parte da quadrilha de Sinhá. Ralf revela ter medo de perder Milena e Lenita aconselha o irmão. Sinhá exige que César vá à fazenda esconder as provas de seus crimes. Lenita conversa com Paty, mas Marina interrompe a aproximação das duas. Carol passa mal e não consegue depor contra César. Milena e Geppina veem fotos antigas de Vittorio e Loretta. Mesquita interroga o dono do bar que foi subornado por César. Patrick e Wagner voltam a Arraial do Sol Nascente. Carol descobre uma maneira de livrar Alice da cadeia.