Resumo de ‘Sol Nascente’ da semana de 13 a 18 de março

18 MAR Sábado

Há uma passagem de tempo. Mario e Louzada cuidam de Giulliana. O fisioterapeuta diz a Tanaka que ele está quase recuperado. Chega o dia do casamento de Mieko e Damasceno e Yumi e Tiago. Dora faz sucesso no primeiro desfile de sua grife. Paty e Marina chegam a Arraial do Sol Nascente. Alice anuncia que está grávida de um menino. Daniel surpreende Milena com um beijo e Ralf vê. Ralf anuncia a Lenita que deixará o Brasil. Lenita e Vittorio se casam. Ralf se despede e sofre por Milena, que chora com a partida do ex-namorado. César faz progressos na prisão. Nasce Lorenzo, filho de Alice e Mario. Sinhá e Cristiano aplicam novo golpe em uma família nos EUA.