15 fev Quarta-feira

Louzada não acredita na culpa de César. Alice pede para Mario falar com sua advogada antes de ir à polícia. Damasceno questiona Mieko sobre o passado de sua família, e ela desconversa. Sinhá conta a César que pretende fazer com que o neto se case com Alice. Mesquita procura Mario. Uma famosa editora de moda elogia os vestidos da coleção de Dora. Mario questiona Gaetano sobre o passado de Tanaka. Carol comenta com Vittorio sobre sua preocupação com Loretta. Geppina e Lenita decidem visitar Alice. Gaetano, Mario e Damasceno procuram Tanaka. Lenita organiza uma manifestação pedindo a libertação de Alice. Vittorio se surpreende com os comentários de Loretta. César vai ao escritório do contador para pegar os falsos passaportes, quando Louzada invade o local com a polícia.