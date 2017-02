Resumo de ‘Rock Story’ da semana de 6 a 11 de fevereiro

08 FEV Quarta-feira

Rogê exige que Gui vá embora e Lázaro implica com o rival. Léo pede para conversar com Diana. Gui desconfia da presença de Lázaro no local da gravação do clipe. Zac, Tom, Nicolau e JF discutem. Lázaro avisa a uma blogueira que Léo será sócio de Gordo na gravadora. Zac e Yasmin namoram escondidos. Gilda questiona Nicolau sobre sua discussão com o diretor do clipe. Tom reclama com Nelson do anúncio feito por Edith para o concurso do Rebola Embola. Léo pede para ter um filho com Diana. Eva conta para Bianca sobre seu encontro com Gordo. William e Romildo roubam um cadáver do cemitério, como parte do plano de Alex. JF descobre que Nicolau cuidou de Luana durante a noite e fica furioso. Lorena acredita que Alex descobriu que ela queria eliminá-lo. Alex arma seu próprio acidente.