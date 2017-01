Resumo de ‘Rock Story’ da semana de 30 a 4 de fevereiro

31 JAN Terça-feira

Léo desiste de um possível contrato com a gravadora de Diana. Gordo sugere que Gui componha uma música para a banda. Néia convence Léo a se aconselhar com Lázaro sobre a ida para a Som Discos. Luana não atende o telefonema de JF. Gui conta para Eva que voltará a compor. Diana discute com Gordo. Daniel avisa a Júlia que ela pode se entregar depois que Alex for enviado para o presídio. Luizão incentiva Haroldo a contar para Gilda sobre sua condição financeira. Yasmin pensa em Zac. Gui decide fazer um jantar para Júlia. Gordo vai a um restaurante se encontrar com Eva, que é rude com o empresário. Marisa vai com Romildo e William tirar Alex do hospital. Haroldo decide comprar o salão de beleza para Gilda. Romildo e William entram no quarto de Alex, mas são abordados por um policial no momento da fuga.