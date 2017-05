Resumo de ‘Rock Story’ da semana de 29 a 3 de junho

31 MAI Quarta-feira

Salvatore pede que Marisa chame Alex. Alex vai com Romildo para a casa de Marisa e deixa com William a chave do armário onde está seu caderno. Diana conta a Gordo que quer estudar na Califórnia e levar Chiara com ela. Danielavisa que Gui foi indiciado pela tragédia no show da 4.4. Fãs da banda levam presentes para Nicolau no hospital. Yasmin recebe o convite de uma grife para lançar uma coleção assinada por ela. Haroldo recebe o resultado do exame de DNA. Gui concorda que Chiara viaje com Diana. JF faz audição para a escola de música. Nelson vence o concurso para o samba-enredo da Unidos do Catete. Léo decide fazer um show em Mesquita. Diana diz a Gui que Lázaro é o culpado pelo que aconteceu no show da banda.