Resumo de ‘Rock Story’ da semana de 20 a 25 de fevereiro

25 FEV Sábado

Luana pede a Nicolau que o relacionamento deles fique em segredo. Léo e Lázaro continuam com o plano de tirar artistas da Som Discos. Gordo afirma a Eva que dará a volta por cima na gravadora. Néia se alarma com uma ligação que recebe. Miro reafirma para Léo seu compromisso com Gordo na Som Discos, mas Nina demonstra gostar do assédio do cantor. Nina alerta Miro sobre seus ciúmes. Luana não aceita as desculpas de JF. Yasmin flagra Néia pegando o casaco de Léo, o mesmo usado pelo ladrão que roubou a gravadora de Gordo. Luana entrega as roupas de Alex para Luizão doar para o asilo. Diana diz a Gui que Júlia e Lorena são a mesma pessoa. Júlia vasculha as roupas de Alex e se surpreende ao encontrar uma foto do bandido ao lado de Lorena.