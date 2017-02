14 fev Terça-feira

Diana desconfia do atropelamento de Júlia. Júlia diz a Gui que ele a culpa pela perda do bebê. JF consegue convencer Tom a ir a uma festa na casa de Lázaro. Gui nota o clima de desavença entre Tom e Zac. Nicolau comenta com Zac que JF mentiu novamente para Luana. Lázaro tenta impressionar Tom, apresentando-o para celebridades. Júlia afirma para Lorena que Alex está vivo. Lázaro comemora com Ramon sua aproximação com Tom e JF. Gilda avisa a Haroldo e Nicolau que fará uma surpresa na inauguração do salão. Nicolau se prontifica a ajudar Luana com a mudança. Nelson não gosta de nenhuma candidata selecionada por Edith para o Rebola Embola. Gui repreende JF por chegar atrasado no encontro da banda. Diana pede a Gordo que dê uma chance para Léo. Gui se sente envergonhado ao perceber que fez a banda perder o show de Rio das Ostras por uma confusão com o horário.