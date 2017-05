Resumo de ‘Novo Mundo’ da semana de 29 a 3 de junho

30 MAI Terça-feira

Jacinto reconhece Joaquim, que é perseguido pela mata. Domitila teme que Thomas a afaste de Dom Pedro. Ferdinando fica revoltado com Ubirajara. Diara tem uma ideia para provar o envolvimento de Thomas com Sebastião. Leopoldina implora que Dom Pedro não a deixe só. Licurgo sente ciúmes ao ver Germana dançar com Bonifácio. Libério e Peter contam a Bonifácio por que suspeitam do envolvimento de Thomas e Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Ubirajara expulsa Piatã, Olinto e Ferdinando da aldeia. Domitila afirma a Francisco que fará o que for necessário para ficar com Dom Pedro. Joaquim ouve a conversa de Thomas e Sebastião e descobre quem foi o mandante do atentado contra Dom Pedro.