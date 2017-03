Resumo de ‘Novo Mundo’ da semana de 20 a 25 de março

22 MAR Quarta-feira

Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas se interessa por Anna e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e coloca o furto no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro. Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e se escondem em baús. Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se incomoda. Leopoldina dá um diário de presente a Anna e a incentiva a escrever. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. Dom Pedro beija Noémi. Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa. Joaquim acaba embarcando no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça de marujo. Joaquim encontra Anna no navio. Elvira embarca em outro navio com destino ao Brasil.