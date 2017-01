Resumo de ‘Malhação’ da semana de 30 a 3 de fevereiro

03 FEV Sexta-feira

Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Tânia dá um ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.