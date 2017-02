Resumo de ‘Malhação’ da semana de 20 a 24 de fevereiro

21 FEV Terça-feira

Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Renato leva Nanda para falar com a mãe de Filipe. Irene reclama ao saber que Cleo irá para o desfile. Joana descobre que encerrará o desfile e Bárbara se enfurece. Ricardo pede Tânia em casamento. Garcez elogia Bárbara para Tita. Jéssica e Belloto se divertem com Sula e Rômulo. Joana é ovacionada no final do desfile e Garcez fica extasiado. Irene pede para ir embora e Cleo implica com ela. Joana desiste de comemorar com Garcez e equipe para ficar com Giovane. Ricardoassume o namoro com Tânia. Bárbara deixa Gabriel para comemorar com Garcez e equipe. Bárbara almoça com o dono da agência e um cliente. Garcez manda Joana desfilar para o cliente.