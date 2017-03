Resumo de ‘Malhação’ da semana de 13 a 17 de março

14 MAR Terça-feira

Caio sugere a Joana que ela questione Ricardo sobre o relacionamento com Carmem. Ricardo insiste para que Tânia passe a noite em sua casa. Rômulo afirma a Jorjão que pode derrotar Vanderson, mesmo machucado. Nanda aceita fazer uma trilha com Renato. Ricardo acerta com Veiga o novo testamento, deixando parte do patrimônio a Joana. Dodô aconselha Arthur a se decidir entre Júlia e Belinha. Juliana agradece o apoio de Caio à sua autoescola. Ricardo e Tânia passam a noite juntos e Bárbara surpreende a namorada do pai.