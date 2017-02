15 fev Quarta-feira

Tânia se irrita com o comportamento de Ricardo. Bárbara não se conforma com a perda do trabalho de modelo. Lúcia e Jéssica acusam Lucas de fazer Martinha sofrer. Ricardo descobre que Bárbara e Joanaforam dispensadas da agência de modelos. Joanadecide vender frutas na praia. Garcez se interessa por Joanae Bárbara, e exige que Solange readmita as meninas. Martinha se recupera do mal-estar. Lúcia aconselha Bárbara e Joana a manterem o profissionalismo com Garcez. Chega o dia do batizado de Felipe e Natasha. Bárbara nota que Garcez se insinua para ela. Nanda ouve quando Renato diz a Rômulo que conhecia Filipe. Joana confronta Garcez.