Resumo de ‘A Lei Do Amor’ da semana de 6 a 11 de fevereiro

07 FEV Terça-feira

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Marina é rude com Flávia. Letícia comenta com Antônio que não confia em Marina. Ciro confessa a Yara que foi ameaçado por Magnólia. Tião tenta convencer Magnólia a se casar com ele. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina. Salete mente para não ir com Suely visitar Gustavo. Yara afirma a Pedro que Ciro irá colaborar com as investigações contra Magnólia. Letícia descobre que Pedro tem uma filha com Laura. Gigi convida Jéssica para jantar em sua casa com Antônio e Olavo. Flávia convence Salete a visitar Gustavo. Edu vai ao cinema com Marina. Juninho implora que Misael não se separe de Yara. Ciro exige que Olavo consiga proteção para Sílvia. Tião alerta Magnólia sobre Ciro. Mileide vê fotos de Ruty Raquel e Jáder juntos e fica enciumada. Pedro se emociona ao ver fotos de Stelinha. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Edu.