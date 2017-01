Resumo de ‘A Lei Do Amor’ da semana de 30 a 4 de fevereiro

Do GShow Gshow 30 JAN Segunda-feira

Magnólia afirma que não deixará a casa onde mora. Elio não acredita no resultado do exame das digitais de Marina. Vitória leva Caio para visitar Sílvia. Salete garante a Suely que Gustavo será internado. Helô reclama de Laura para Pedro. Helô aconselha Edu a não ter segredos com Xanaia. Tiago pede para ter um filho com Letícia. Misael discute com Yara e tenta se consolar com Flávia. Magnólia ameaça Ciro. Elio tenta abordar Marina. Laura pede para se encontrar com Pedro. Ciro é levado para fazer um novo depoimento.