Resumo de ‘A Lei Do Amor’ da semana de 20 a 25 de fevereiro

21 FEV Terça-feira

Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Tiago se desentende com Felipe e Letícia o deixa sozinho no restaurante. Misael sente ciúmes de Flávia com Elio. Ruty Raquel sai novamente com Jáder. Gledson reclama de seu encontro com Wesley. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Magnólia expulsa Aline da casa de Tião. Augusto repreende Vitória por ter dado dinheiro para Ciro. Tião ameaça Magnólia. Augusto comenta com Salete que eles precisam manter Luciane afastada de Venturini. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Misael discute com Aline. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Tiago garante a Antônio que Marina tem um plano contra ele. Silvia sugere que Ciro trabalhe como motorista particular. Luciane procura Venturini. Tião encontra Marina em sua casa e tenta intimidá-la. Pedro conhece Stelinha.