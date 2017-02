18 fev Sábado

Pedro expulsa Tião e Magnólia da galeria. Yara conversa com Misael sobre Aline. O delegado confirma a Pedro e Elio que não possui nada contra Magnólia. Marina pede para se afastar de Edu. Magnólia fica fascinada com as joias que recebe de Tião. Tiago combina com Letícia de não falar mais sobre Marina. Tião flagra Vanessa em seu escritório. Flávia se desentende com Misael. Suely pede para Salete não desistir de Gustavo. Luciane presta sua solidariedade a candidata à prefeitura. Antônio e Jéssica relembram da época em que namoraram. Pedro e Helô batizam Caio. Antônio e Ana Luiza comemoram com alunos do cursinho. Salete se elege e Gustavo fica orgulhoso. Pedro e Elio ficam chateados com o andamento das investigações contra Magnólia. Chega o dia do casamento de Tião e Magnólia.