Resumo de ‘A Força Do Querer’ da semana de 29 a 3 de junho

29 MAI Segunda-feira

Rubinho se incomoda com a chegada de Jeiza. Eurico comenta que viu Ivana com Cláudio no quarto e Simone fica surpresa. Cibele presta queixa contra Ruy, depois de uma grande discussão. Caio aconselha Eugênio a tomar cuidado com as atitudes de Irene. Tatu acha graça da intimidade entre Biga e Nonato. Eurico manda avaliar o documento assinado pelo pai de Caio. Jeiza comenta com Alan que ainda não quer se casar com Zeca. Ritinha sente uma dor na barriga e Simone e Ivana tentam ajudá-la. Jeiza é acionada para uma operação policial. Ritinha pede para Marilda ir com ela até a casa de Edinalva. Abel reclama de Zeca não se empenhar em lhe dar um neto. Rubinho recebe informações sobre sua nova armação. Um Oficial de Justiça chega à empresa para falar com Ruy. Ritinha não consegue chegar ao hospital por causa de um tiroteio e se desespera.