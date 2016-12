Restaurante é opção para um almoço de Natal totalmente diferente

Divulgação Comemorar o Natal é uma ocasião especial, que pede uma boa refeição, um espaço aconchegante e comidas deliciosas. Preparar tudo isso, no entanto, pode dar muito trabalho. Pensando em quem não abre mão da comemoração, mas prima pela praticidade, o restaurante Madero abrirá em horário especial nesse Natal.

Além de estar aberto no sábado, 24, das 12 às 17 horas, no dia 25, o restaurante abrirá suas portas no domingo durante o dia inteiro, das 12 às 22:30.

Com um cardápio completo, que traz opções de entradas, sanduíches, massas especiais, o restaurante também é conhecido por sua especialidade em carnes, apresentando diversas opções, como o bife de chorizo, a picanha super premium e o filé argentino. O segredo de seu sabor especial está no preparo na cozinha Madero: as carnes são grelhadas em fogo forte. Todas as opções são servidas com uma pequena salada, molho chimichurri e um acompanhamento à escolha do cliente, que pode ser arroz branco, farofa Madero, batatas fritas ou uma cesta de pães.

Outro destaque do cardápio que vai muito bem para o almoço de Natal, é o Cordeiro Uruguayo, um corte exclusivo e especial do Chef Junior Durski, composto das partes mais nobres do cordeiro: picanha e miolo da alcatra.

Para as crianças, o Madero também traz opções especiais com um Menu Kids elaborado com todo cuidado e carinho pelo chef Junior Durski. Pai de duas crianças, ele faz questão de proporcionar aos seus clientes uma comida com mais saúde, além de não usar nenhum tipo de conservante, corantes ou qualquer aditivo. “A comida servida nesse Menu Kids é super saudável! Não faço nada que meus filhos não comeriam”, garante.

O cardápio traz o fettuccine kids, com pedacinhos de filé mignon, tomate e parmesão, cheeseburger, e diversos tipos de grelhados, como hambúrguer, peito de frango, mignon e filé de tilápia com acompanhamento à sua escolha: arroz, batatas fritas, cesta de pães e farofa Madero.

Para a sobremesa, com cara de Natal, a pedida é a receita da avó materna do chef Júnior Durski, Isabel Ossowski: um sorvete totalmente artesanal, com gosto de infância. “Passei boa parte da minha vida com a minha avó, que era dona de uma pequena sorveteria em Ponta Grossa (PR). Lembro que ela fazia os melhores sorvetes do planeta, com ingredientes da fazenda do meu avô, Casemiro Ossowski. E quero resgatar isso para os clientes do Madero.” A receita exclusiva vem nas versões Vanilla com calda de chocolate e amêndoas laminadas e Vanilla com calda de frutas vermelhas e morangos frescos.

O restaurante Madero fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande, o telefone para agendamento e reservas é o (67) 3326-2361.