Resposta militar contra eventual ataque da Coreia do Norte está pronta, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (11) que a solução militar americana para um eventual ataque da Coreia do Norte já está pronta, em mais um capítulo do embate entre os dois países. A relação deteriorou após a divulgação da intenção norte-coreana de atacar a ilha americana de Guam, no Pacífico.

“As soluções militares estão agora totalmente instaladas, guardadas e carregadas, se a Coreia do Norte atuar imprudentemente. Espero que Kim Jong Un encontre outro caminho!”, afirmou no Twitter.

A chanceler alemã, Angela Merkel, opôs-se a qualquer solução militar para resolver a escalada na tensão entre os dois países.