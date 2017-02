Representantes da UFGD se encontram com prefeito de Bela Vista, Reinado Piti

DIVULGAÇÃO

Na última segunda-feira (13), representantes da Universidade Federal da Grande Dourados estiveram em uma reunião com o Prefeito Reinaldo Piti para tratar assuntos relacionados ao Polo Presencial do Sistema da Universidade Aberta do Brasil.Estiveram presentes Rosana de Fátima J. Constancio – Vice-Diretora da Faculdade de Ensino a Distância, Eliane Francisca A. de S. Ochiuto – Coordenadora UAB – UFGD, Fernando Cesar Ferreira – Coordenador de Graduação de Licenciatura em Física EAD – UFGD, Robison Davalo – Tutor Presencial EAD – UFGD, Professor Edson da Silva – Coordenador do Polo Presencial de Bela Vista e a Secretária de Educação, Janes Mari M. Carvalho. O objetivo da reunião foi saber se o Prefeito Reinaldo Piti teria o interesse de continuar a parceria com a UFGD para manter o Polo Presencial.

Outro assunto foi o Curso para Formação Pedagógica que a Universidade vai realizar, em Dourados, que começará no próximo dia 31 de Junho.Sendo que 04 dias da semana será online e 01 dia de forma presencial em Dourados. O curso é direcionado para acadêmicos e professores da Educação Básica do município. E por último, foi tratado que a Prefeitura vai elaborar um projeto para a instalação de um laboratório de Física no Polo que poderá atender a demanda de outros cursos que necessitam de aulas práticas de laboratório.

Para o Prefeito Reinaldo Piti é muito importante continuar essas parcerias com as Universidades Abertas do Brasil (UEMS – UFGD – UFMS ). “Temos que continuar com essas parceiras muito importantes para o nosso município, porque como Gestor uma das minhas prioridades é a Educação” afirmou o Prefeito Municipal.