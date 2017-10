Renato retorna ao Santos, mas Bruno Henrique segue de fora

O Santos contará com o retorno do volante Renato na partida deste domingo contra o Atlético Goianiense, domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O veterano foi incluído pelo técnico Levir Culpi na lista de relacionados para o duelo, mas o atacante Bruno Henrique segue de fora.

Renato está recuperado de edemas no tornozelo direito e no músculo bíceps femoral da coxa direita. Ele treinou normalmente nos últimos dias e será titular no confronto com o Atlético-GO.

Além de Renato, outra novidade na lista de 21 jogadores relacionados do Santos é o também volante Alison, que cumpriu suspensão no duelo com o Sport. Mas ele não está com o retorno garantido ao time titular exatamente por causa da volta de Renato.

O atacante colombiano Vladimir Hernández também volta a ser opção para Levir após ficar de fora do confronto com o Sport por causa de problemas particulares e vai figurar no banco de reservas.

Em compensação, a expectativa para um possível retorno de Bruno Henrique foi frustrado. O atacante ainda está em fase de transição após se recuperar de um desconforto na panturrilha esquerda, sentido após o empate com a Ponte Preta, em 12 de outubro, e não foi relacionado por Levir.

Bruno Henrique não será o único desfalque do Santos, que também não contará com o meia argentino Vecchio, suspenso. Além deles, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Léo Cittadini, Vitor Bueno e Nilmar seguem fora.

Com isso, o Santos deve entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Matheus Jesus (Alison) e Lucas Lima; Jean Mota, Ricardo Oliveira e Copete.

Vindo de três empates seguidos, o Santos está em quarto lugar no Brasileirão, com 50 pontos. O duelo com o Atlético-GO será o primeiro do time após Levir ficar na “corda bamba”, mas permanecer à frente do time após a sua demissão ser dada como certa.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Zeca.

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Renato, Serginho e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández.