Renato pede Casa da Acolhida em Amambai e melhorias na DAM em Nova Andradina

DEMANDAS| Deputado Estadual utilizou a sessão ordinária para tratar de benefícios para mulheres

Toninho Souza

Aproveitando às celebrações do Dia Internacional da Mulher, o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) utilizou a sessão ordinária de quarta-feira (8) da Assembleia Legislativa para apresentar demandas que beneficiam diretamente o público feminino. O parlamentar solicitou ao governo do Estado a implantação da Casa da Acolhida para atender às mulheres vítimas de violência sexual e doméstica no município de Amambai e melhorias na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em Nova Andradina.

Conforme o peemedebista, a instalação da casa em Amambai visa ampliar o apoio às mulheres que sofrem agressões, reabilitando às vítimas para o convívio familiar e social. O local servirá para dar proteção, amparo, atendimento às vítimas, dando condições para que elas tomem ou não a decisão de retornar ao convívio familiar de origem. A implantação da casa é uma demanda da Câmara de Vereadores de Amambai, diante do alarmante índice de casos de violência contra a mulher no município. “A construção desta casa de acolhimento certamente dará um atendimento amplo à mulher vítima de violência, garantindo a proteção e os cuidados necessários até que a pessoa se estabilize emocionalmente para retomar sua rotina e reconstruir sua vida”, destacou.

NOVA ANDRADINA

Renato Câmara também pediu ao Governo do Estado adequações no prédio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), em Nova Andradina. Entre às melhorias solicitadas pelo deputado, a execução de obras de acessibilidade, bem como a reforma dos banheiros, aquisição de novos móveis e computadores. Segundo o deputado, as melhorias nas instalações físicas da DAM são necessárias para garantir o acolhimento adequado às vítimas de violência doméstica, assim como comodidade para os servidores lotados na unidade, oferecendo um serviço público de qualidade.