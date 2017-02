Renato e Tuta entregam veículo no Assentamento São Sebastião

Henrique de Matos

SAÚDE| Veículo será utilizado para garantir o transporte das famílias de agricultores familiares aos serviços de saúde

O deputado estadual Renato Câmara (PMDB) e o prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima, o Tuta (PSDB), fizeram na tarde de segunda-feira a entrega de um veículo Fiat/Mobi à Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento São Sebastião. O veículo, que é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 30 mil destinada por Renato, será utilizado para garantir o transporte das famílias de agricultores familiares aos serviços de saúde na região.

Henrique de Matos

Falando em nome dos assentados, o presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento São Sebastião, Roberto Batista Rocha, agradeceu o empenho de Renato Câmara em levar melhorias ao local. Segundo ele, o deputado tem sido um importante parceiro das famílias de São Sebastião, viabilizando emendas e diversas melhorias para o assentamento. “Esse carro novo vai garantir mais conforto aos nossos pacientes na hora de buscarem os serviços de saúde na cidade. Somos gratos ao deputado Renato por que mais uma vez volta seu olhar para o nosso assentamento, sendo um verdadeiro parceiro da nossa comunidade”, destacou.

Renato Câmara enfatizou que a entrega da emenda reafirma seu compromisso com município de Ivinhema, com a melhoria dos serviços de saúde, com o bem-estar da comunidade e com a agricultura familiar. Conforme o deputado do PMDB, o novo veículo será um importante instrumento para salvar vidas, oferecendo mais conforto e agilidade no momento do transporte dos pacientes moradores no assentamento até o Hospital Municipal de Ivinhema ou a outras unidades de saúde da região.

ATUAÇÃO

O deputado reforçou ainda que tem trabalhado na Assembleia Legislativa pelo fortalecimento da agricultura familiar, seja por meio da destinação de emendas parlamentares, apresentação de projetos de lei ou pela atuação nas frentes parlamentares e nos debates relacionados ao desenvolvimento do setor. Renato mencionou também a criação da Frente Parlamentar para Regularização Fundiária em Mato Grosso do Sul como um importante instrumento para se estabelecer uma verdadeira ‘cruzada’ para resolver os problemas existentes nos assentamentos no Estado e garantir segurança jurídica e direito de propriedade para que os pequenos produtores possam ter tranquilidade para trabalhar, fortalecer o sistema de produção e, consequentemente, garantir o sustento e mais dignidade às suas famílias. “Através da frente, na qual ocupo a função de presidente, vamos realizar uma varredura, por meio de audiências públicas, visitas e reuniões para resolver os problemas fundiários existentes em Mato Grosso do Sul. Nosso mandato tem o compromisso de trabalhar pelo fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, defendendo a melhoria na qualidade de vida das pessoas”, disse.

O prefeito Tuta reiterou os esforços e o trabalho de criatividade do município para garantir melhorias e mais infraestrutura ao assentamento. “Estamos em um momento de crise e queda na arrecadação em todo o país. Por isso, estamos utilizando de todos os mecanismos para garantir o equilíbrio fiscal do município sem abrir mão dos investimentos, principalmente aqui no assentamento. Sabemos da necessidade de melhorias em infraestrutura e estamos fazendo o possível atender a demanda de vocês, como hoje com a entrega deste novo veículo. É desta forma, através das parcerias, que vamos conseguir continuar fazendo os investimentos necessários aqui no São Sebastião. Mais uma vez, temos que agradecer ao deputado Renato Câmara pelo comprometimento com o nosso município. O Renato é parceiro número um de Ivinhema”, finalizou.