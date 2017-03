Renato Câmara visita prefeito de Naviraí

DIVULGAÇÃO

Na manhã de ontem, quinta-feira (02), o prefeito Dr. Izauri recebeu em seu gabinete a visita do Deputado Estadual Renato Câmara (PMDB), acompanhado de assessores e do vereador Claudio Cesar (Fida Paiol).

A visita do deputado foi para colocar o seu gabinete a disposição da atual administração com parcerias no sentido de estar buscando melhorias em vários pontos para fortalecer o crescimento da cidade, sempre no intuito de fomentar o desenvolvimento na economia local.

O Prefeito, Dr. Izauri, por sua vez, agradeceu o empenho do deputado e que toda a ajuda sempre é bem vinda, pois Naviraí, por se tratar de uma cidade polo, vem bancando despesas extras especialmente na área da saúde com outros municípios e por esse motivo é de suma importância a preocupação dos representantes da região em estar buscando soluções para amenizar essa situação.

Dr. Izauri enfatizou ainda sobre a disponibilidade do deputado por se tratar também um representante do município da Assembleia Legislativa, pois aqui Renato Câmara recebeu um bom numero de votos, já que ele representa os dois extremos do estado, o vale do Ivinhema e o Conesul do Estado.

O Deputado Renato comentou que estará sempre de portas abertas para o que for importante para o munícipio, pois sabe de suas potencialidades, e Naviraí precisa voltar a crescer na geração de empregos e renda.