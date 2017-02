Renato Câmara pede retomada imediata de obras de escola estadual no Dioclécio Artuzi

Roberto Higa

Facilitar o acesso à escola é garantir mais segurança e tranquilidade a pais e alunos. Pensando nisto, o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) apresentou indicação na sessão ordinária desta quarta-feira (15) da Assembleia Legislativa, solicitando ao Governo do Estado, em caráter de urgência, a retomada das obras de construção da escola estadual localizada no Residencial Dioclécio Artuzi, em Dourados.

Além da indicação, o pedido para a retomada das obras da escola, projetada para atender aos alunos do ensino médio da região, reforçado na tarde desta quarta-feira, durante reunião entre o parlamentar e a secretária estadual de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta.

Para o deputado, a conclusão das obras é de fundamental importância para atender os estudantes das mais de duas mil famílias que moram na região do Jardim Guaicurus, que engloba ainda os bairros Dioclécio Artuzi I,II e III e Harrison de Figueiredo. A região está localizada entre as rodovias BR-163 e a MS-156. Renato ponderou que a inexistencia de uma escola de ensino médio na região obriga os alunos a fazerem a travessia das rodovias (a pé ou de bicicleta) para terem acesso às aulas em outros bairros da cidade, fato que coloca em risco a segurança dos jovens e adolescentes e traz preocupação para os pais.

Para Renato Câmara, além de garantir educação, a conclusão das obras também diminuirá a demanda pelo uso transporte escolar na região. “A construção e conclusão das obras desta escola de ensino médio no Dioclécio Artuzi é uma luta antiga do nosso mandato. Em 2015, cobramos do Estado celeridade no andamento das obras. No ano passado, quando às obras foram paralisadas pela primeira vez, também apresentamos indicação pedindo a retomada dos serviços. Agora, diante das inúmeras reivindicações da comunidade, apresentamos novo pedido na Assembleia e viemos a secretária tratar pessoalmente da questão. O Governo do Estado está a par de toda a situação e temos a certeza que será sensível à necessidade da população para viabilizar no mais curto espaço de tempo a retomada das obras”, afirmou o deputado.

As obras foram iniciadas em 2014. Pelo projeto, a escola estadual terá 14 salas de aula, e quadra coberta com arquibancada. O projeto está orçado em R$ 3,8 milhões. Os recursos são provenientes do Governo Federal e a responsabilidade da execução é do Governo do Estado.