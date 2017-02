Renato Câmara pede recapeamento de rodovia que liga Itaporã a Douradina

Henrique de Matos

Toninho Souza

Atento à necessidade de recuperação das rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) apresentou indicação na sessão ordinária da Assembleia Legislativa, solicitando ao Governo do Estado o recapeamento das rodovias MS-156 e MS-470, entre os municípios de Itaporã e Douradina.

O pedido foi encaminhado ao secretário estadual de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli. Conforme o deputado, a recuperação imediata da MS-156 e MS-470, no trecho mencionado, se faz necessária devido ao péssimo estado de conservação da via, o que obriga o motorista a frear e desviar dos buracos bruscamente, em manobras que podem provocar acidentes, colocando em risco a vida das pessoas e causando danos aos veículos.

O trecho das rodovias MS-156 e MS-470, ligando os municípios de Itaporã e Douradina, é uma importante rota para o escoamento da produção agrícola da região. No entanto, a má conservação da rodovia, incluindo os buracos enormes no asfalto, o mato nas laterais e a falta de sinalização tornaram-se verdadeiros obstáculos aos moradores e produtores rurais da região que transitam diariamente pela via.

“Sabemos que o Estado possui uma malha viária extensa e das dificuldades do poder público para manter todas as vias em boas condições de tráfego, principalmente neste período de chuva. No entanto, somos solidários a reivindicação dos moradores por entender a importância de se oferecer mais segurança aos usuários e melhores condições para o escoamento da produção em nosso Estado, neste caso na região de Itaporã e Douradina”, destacou Renato Câmara.

ARAL MOREIRA

Além do recapeamento de rodovias, o deputado do PMDB também apresentou indicação na quarta-feira, pedido ao Governo do Estado a instalação de um redutor de velocidade na rodovia MS-165, no trecho que liga o trevo Central ao Trevo da Vila Planalto, em Aral Moreira. A implantação do equipamento é um pleito do vereador Luiz Carlos Marques e visa coibir o excesso de velocidade e o desrespeito às placas de sinalização no trecho.