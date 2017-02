Renato Câmara pede para que Estado mantenha NTE de Glória de Dourados

Toninho Souza

Henrique de Matos

Sempre atento à necessidade de se ofertar ensino de qualidade em todas às regiões de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) apresentou indicação na terça-feira, durante a primeira sessão ordinária de 2017 da Assembleia Legislativa, solicitando, em caráter de urgência, ao Governo do Estado a permanência do NTE (Núcleo Tecnologia Educacional) de Glória de Dourados.

O documento foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a secretária estadual de Educação Maria Cecília Amendola da Motta. Renato enfatiza que o NTE presta uma importante contribuição na melhoria da educação na região, prestando assessoramento técnico e pedagógico e favorecendo a inclusão do uso das tecnologias educacionais e recursos midiáticos nas unidades jurisdicionadas nos municípios de Glória de Dourados, Deodápolis, Jateí, Novo Horizonte do Sul e Vicentina.

“A continuidade das atividades do NTE em Glória de Dourados é um pleito de toda a comunidade escolar de cinco municípios da região por se tratar de um importante instrumento para a qualificação do ensino na região. Esperamos que a Secretaria de Educação seja sensível a esse pedido dos educadores da região e garanta a permanência dos serviços prestados pelo núcleo em Glória de Dourados”, enfatiza o deputado.