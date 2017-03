Renato Câmara cobra ativação do IMOL de Dourados

Toninho Souza

Atendendo ao apelo da Câmara de Vereadores de Dourados, o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) utilizou a sessão de quarta-feira (15) da Assembleia Legislativa para cobrar do Governo do Estado uma solução definitiva para o prédio do IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados, construído há mais de quatro anos. O peemedebista encaminhou indicação solicitando ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a ativação do espaço.

Renato Câmara enfatizou que a demora no funcionamento da estrutura tem causado transtornos à população e ao poder público, já que, com 215 mil moradores e polo de uma região de 800 mil pessoas, Dourados (a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul) não possui um IML para necropsia em cadáveres. Atualmente, todo o procedimento de médicos legistas é feito em salas cedidas por funerárias particulares.

“Nós, a classe política, precisamos encontrar uma solução definitiva que resulte na ativação deste espaço. É inadmissível que os trabalhos de perícia na segunda maior cidade do Estado sejam realizados nas funerárias, o que, de certa forma, pode comprometer a qualidade e segurança dos laudos, além de tornar mais moroso a liberação dos corpos. Estive na semana passada com os vereadores discutindo projetos e demandas para Dourados e essa questão do IMOL foi bastante cobrada. Temos a convicção que a Sejusp está tomando todas as medidas necessárias para que o instituto entre em funcionamento no mais curto espaço de tempo”, relatou Renato Câmara.

Construído em 2012 ao custo de quase R$ 1 milhão em um prédio de 693 metros quadrados na Avenida Coronel Ponciano, o IMOL nunca foi usado por uma série de motivos, como adaptações que precisaram ser feitas na obra e por falta de licenças ambientais. Nesta semana, a Sejusp informou que o prédio foi totalmente concluído e equipado e que só faltam questões burocráticas para o funcionamento.