Rei do Saibro! Nadal despacha Wawrinka e fatura 10º título de Roland Garros

Por GloboEsporte.com, Paris, França

Dez vezes Rafael Nadal! Sem dar a menor chance para Stan Wawrinka, o espanhol confirmou com sobras todo o favoritismo e conquistou neste domingo o décimo título de Roland Garros, “La Decima”, fechando uma temporada no saibro quase perfeita – só perdeu uma vez, nas quartas de final de Roma para Dominic Thiem. Em 2h05, o Touro Miúra aplicou 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/3 e 6/1. Aos 31 anos, pela terceira vez ele se torna campeão sem ter perdido um set sequer.

Em quadra, Nadal recebeu uma réplica da taça dos mosqueteiros pela décima conquista – os campeões levam uma réplica menor do que a original. O 73º título da carreira também engordou sua conta bancária em €2.100.000 (cerca de R$7,76 milhões). Vice, Stan levou €1.060.000 (cerca de R$3,92 milhões).

– O sentimento que eu tenho aqui é impossível de descrever. Os nervos, a adrenalina que eu sinto quando jogo nesta quadra é imposssível de comparar. É o torneio mais importante da minha carreira – disse um emocionado Nadal depois da conquista.

Nenhum jogador ou jogadora tem tantos títulos de um Grand Slam na era aberta como o tenista de Manacor – Martina Navratilova venceu Wimbledon nove vezes. Somando todos os quatro principais torneios do tênis, Nadal chegou à 15ª conquista, superando Pete Sampras e ficando atrás apenas das 18 taças de Roger Federer entre os homens. Com o quarto título do ano em seis finais, Nadal passa da quarta para a segunda posição no ranking mundial, superando Novak Djokovic e o próprio Wawrinka, e atrás do líder Andy Murray.

Assim como Roger Federer nos primeiros meses do ano, Nadal também celebra a volta por cima após se recuperar de um problema no punho que compromenteu a sua temporada passada. É o melhor tenista da temporada de 2017. Foi vice no Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Miami para Federer, perdeu a decisão em Acapulo para Sam Querrey, e no saibro ganhou o ATP 500 de Barcelona, os Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, além de Roland Garros. Soma 43 vitórias e seis derrotas no ano.

Rafael Nadal na final de Roland Garros contra Stan Wawrinka (Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP)

O jogo

Equilíbrio apenas no início, quando Wawrinka teve a chance de quebrar o serviço no terceiro game. O espanhol se salvou com um bom primeiro saque e com um ace. Na sequência, ele perdeu a chance da quebra em um game que durou quase 10 minutos. A partir daí só deu Nadal. Quebrou pela primeira vez no quinto game acelerando os golpes, e na sequência abriu 5/2 subindo à rede. O suíço errava muito e não conseguia entrar no jogo. Com uma nova falha de Stan, Nadal quebrou de novo e embolsou o primeiro set.

A clássica esquerda de Stan não entrava e lhe deixava sem opções de jogo. Intenso, Nadal pouco errava. Acelerava nas trocas de bola e encurralava o suíço. A primeira quebra do set veio naturalmente no segundo game. Wawrinka foi se soltando. A esquerda começou a entrar e ele passou a subir à rede. Mas Nadal se defendia bem e provocava erros do adversário. E também tirava golpes da cartola, como um winner de fora para dentro da quadra. O situação descontrolava Wawrinka. Ele dava raquetadas na cabeça e antes de perder o segundo set destruiu a raquete após perder um rally.

O panorama não mudou no terceiro set. Nadal começou já quebrando com um winner de forehand. Qualquer indício de reação de Stan era brecada facilmente por Nadal. Confirmar um game para o suíço era um suplício. O espanhol devolvia as bolas e o suíço seguia esbarrando nos erros. Assim Nadal abriu 4/1 com mais uma quebra. Stan não tinha mais o que fazer. Com uma bola na rede deu o título merecidíssimo ao espanhol, que se jogou no chão, foi ao banco e cobriu a cabeça com a toalha para se emocionar pela décima vez.

Nadal não teve tantos winners a mais do que o adversário: 27 a 19. A diferença veio nos erros não forçados: 29 do suíço contra 12 do espanhol. O aproveitamento de bolas vencidas no primeiro serviço de Nadal também foi bem superior: 83% contra 52%.

A campanha

Primeira rodada: 3×0 Benoit Paire (FRA) – 6/1, 6/4 e 6/1

Segunda rodada: 3×0 Robin Haase (HOL) – 6/1, 6/4 e 6/3

Terceira rodada: 3×0 Nikoloz Basilashvili (GEO) – 6/0, 6/1 e 6/0

Oitavas de final: 3×0 Roberto Bautista Agut (ESP) – 6/1, 6/2 e 6/2

Quartas de final: 1×0 Pablo Carreno Busta (ESP) 6/2 2/0 Ret.

Semifinal – 3×0 Dominic Thiem (AUT) – 6/3, 6/4 e 6/0

Final – 3×0 Stan Wawrinka (SUI) – 6/2, 6/3 e 6/1

