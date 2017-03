“Reforma na Previdência precisa ser melhor melhor discutida”, diz Daniela Hall

Divulgação

A vereadora Daniela Hall(PSD) considerou as manifestações ocorridas em Dourados nesta quarta-feira como legítimas e democráticas. A parlamentar também ressaltou que a proposta de mudança apresentada pelo governo federal precisa ser melhor discutida com a sociedade.

Daniela destacou a importância do debate e considera que devam ocorrer ajustes na proposta para não prejudicar direitos já conquistados pelos trabalhadores. “Neste sentido sou solidária aos protestos porque, apesar de entender que é preciso mudanças urgentes na previdência, essas não podem penalizar o trabalhador”, destaca.

Daniela Hall disse que o seu mandato é solidário as manifestações da sociedade. “Estamos acompanhando as discussões e nos colocando à disposição para ajudar naquilo que for necessário dentro da minha prerrogativa de vereadora”, comentou Daniela.

Pela regra sugerida pelo Governo Federal, homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos terão que trabalhar mais tempo para se aposentar e esse tempo a mais será equivalente à metade do período que falta para a pessoa ter direito à aposentadoria (por exemplo, se faltaria um ano pelas regras atuais, passará a faltar um ano e meio).

“Essa semana 146 emendas foram apresentadas ao projeto, algumas inclusive do meu partido o PSD. Acredito que essas sugestões possam resultar num texto alternativo ao apresentado pelo Executivo, flexibilizando consideravelmente a Reforma da Previdência. Na contramão do que quer o governo, a emenda reduz a idade mínima para aposentadoria, mantém o pagamento integral das pensões e acaba com a regra de transição. Apesar disso, tudo deve ser muito bem discutido com a sociedade e nesse sentido, estamos vigilantes”, destaca.