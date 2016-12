RedeTV! planeja trazer série de grande sucesso em 2017 #C4

Conhecida por ter exibido algumas séries internacionais, novamente a RedeTV! anunciou no decorrer da semana passada (dezembro de 2016) que uma nova série estaria chegando na grade de programações da emissora de Osasco. De acordo com a notícia publicada em diversos veículos online, a nova série seria The Tudors de 4 temporadas começaria a ser exibida em breve.

Criada por Michael Hirst, a série se baseia no reinado de Henrique VIII, Inglaterra. Na temporada, será demonstrado como o rei é testado para reagir a conflitos internacionais dos anos de 1500.

No elenco encontram-se nomes como Henry Cavill, Sam Neill e Natalie Dormer.

Televisão: SBT anuncia novela que substituirá A Usurpadora

Na manhã desta quinta-feira (22) o SBT anunciou a nova substituta de “A Usurpadora” que tem previsão para terminar em Janeiro.

A escolhida para substituir a trama é a novela “Rubi”, estrelada por Barbara Mori. Sua última transmissão foi em 2013.

Fracasso? Supermax não emplacou

Foi tanta a espera da série Supermax, produzida pela Rede Globo, mas por algum motivo, a partir do terceiro episódio a série não conseguiu mais emplacar um bom ibope.

A Rede Globo já informou que a série foi renovada para a segunda temporada e diversas foram as tentativas para erguer o ibope, até maratona!

Feliz Natal

Não existem limites para nossos sonhos, basta acreditar. Feliz Natal. – Desconhecido.