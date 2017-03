Recuperação de estradas chega a Itahum e vai às aldeias de Dourados

Assecom

As equipes da Prefeitura de Dourados estão aproveitando o período de pré-colheita da safra agrícola que promete números bastante otimistas neste começo de ano para acelerar os serviços de patrolamento e encascalhamento das estradas rurais.

Após as frentes de obras que atenderam a região do Potreirito, onde o serviço foi executado com recursos e estrutura própria do Município e nas ruas da área urbana dos distritos de Vila Vargas e São Pedro, os trabalhadores estão concentrados nesta semana nos assentamentos rurais do distrito de Itahum e outra equipe está iniciando as ações nas aldeias indígenas da Reserva de Dourados.

O secretário municipal de Planejamento, Tahan Sales Mustafa, reafirmou que a orientação da prefeita Délia Razuk é para que as máquinas e equipamentos da Prefeitura permaneçam à disposição dos setores onde houver mais necessidade.

“Nesse momento, são os produtores rurais e a comunidade escolar dos distritos que precisam de estradas em boas condições para garantir melhor acesso dos ônibus que fazem o transporte escolar e facilitar o escoamento da safra por parte do setor produtivo”, disse o secretário.