Recordista do salto com vara anuncia fim da carreira

Fabiana Murer está se aposentando. Esperança de medalha para o Brasil no Rio, mas eliminada ainda na fase classificatória, a saltadora com vara anunciou nesta quinta-feira (25) que não vai mais competir. Segundo a atleta, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro marcaram a sua última competição na carreira.

“Eu saí chateada por não estar na final, mas foi um misto de emoções muito grande, porque eu sabia que era a última Olimpíada da minha carreira e sou feliz por tudo que fiz e conquistei nestes anos todos de trabalho e muita dedicação. Eu consegui muitas medalhas e muitos recordes. Tudo o que eu conquistei é o que fica. Apesar de não ter conseguido algumas coisas, eu saio feliz”, disse.

Aos 35 anos, Murer planejava disputar mais competições neste ano, porém uma hérnia cervical diagnosticada duas semanas antes dos Jogos do Rio a fez antecipar a aposentadoria. Agora ex-atleta, Fabiana Murer assumirá o cargo de diretora institucional do São Caetano.

“Já estava combinado quatro competições depois das Olimpíadas. Mas devido à lesão eu não consigo saltar, sinto falta de força do lado esquerdo. Tentei fazer musculação, mas mesmo com peso leve tive dificuldade. Imagine para saltar”, contou.

Fabiana afirmou que está ansiosa para começar na nova função, principalmente por poder contribuir com o surgimento de novos atletas. “Depois que comecei, vi muitas garotas iniciando no salto. Quero ajudar nesse desenvolvimento e viajar bastante para entrar em contato com quem está em outros países”, comentou.

Murer foi um dos grandes nomes do atletismo brasileiro. Entre seus principais títulos estão o Mundial de 2011, o Mundial Indoor de 2010 e os Jogos Pan-Americanos de 2007. Ela é a única brasileira na história a se sagrar campeã mundial. Conquistou ainda a Liga Diamante em duas oportunidades, 2010 e 2014. Porém, nas Olimpíadas, jamais obteve sucesso. Em Pequim 2008 perdeu as varas e terminou em 10º, em Londres 2012 sofreu com o vento e ficou fora das finais e no Rio não passou da fase classificatória.