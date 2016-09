Receita Federal apreende 1,5 tonelada de cocaína no Porto de Santo

A Receita Federal apreendeu nesta quinta-feira uma carga de cerca de 1,5 tonelada de cocaína no Porto de Santos. Essa é a maior apreensão realizada nos últimos cinco anos. De acordo com a Receita, a droga estava escondida em três contêineres carregados com pisos e bobinas de papel. O destino da carga era o porto de Antuérpia, na Bélgica.

A cocaína foi descoberta em uma operação de rotina da Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, a partir do monitoramento de cargas de exportação, análise de imagens e aplicação de critérios de análise de risco.

A suspeita é que os criminosos tenham utilizado uma técnica denominada rip-off, em que a droga é inserida em uma carga regular sem o conhecimento do proprietário. A carga da droga foi entregue à guarda da Polícia Federal em Santos.