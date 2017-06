Recebimento itinerante de embalagens vazias atende produtores de Bataguassu

No dia 07 de junho, produtores de Bataguassu (MS) poderão devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas devidamente lavadas no evento de recebimento itinerante promovido pela Acra (Associação Campo-grandense das Revendas Agrícolas), que gerencia a central de Campo Grande em parceria com a Camda (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina).

A iniciativa é uma das atividades que contribuem para o sucesso do Sistema Campo Limpo (logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos), que no primeiro semestre de 2017 destinou mais de 10 mil toneladas do material, com uma contribuição de 42% do total nacional por parte dos produtores do centro-oeste.

O recebimento itinerante do município conta com apoio do inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) e do Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal Governo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Onde: Camda – Bataguassu, das 7h às 11h e das 13h às 16h

Endereço: Rua Santa Catarina, 115, Jardim São Francisco

Sobre o inpEV

Há 15 anos, o inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) atua como núcleo de inteligência do Sistema Campo Limpo nas atividades de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas e promove ações de conscientização e educação ambiental sobre o tema, conforme previsto em legislação. É uma instituição sem fins lucrativos formada por mais de 100 empresas e nove entidades representativas da indústria do setor, distribuidores e agricultores.

Sobre o Sistema Campo Limpo

O Sistema Campo Limpo tem como base o princípio das responsabilidades compartilhadas entre todos os elos da cadeia produtiva (agricultores, fabricantes e canais de distribuição, com apoio do poder público) para realizar a logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas. O Brasil é referência mundial na destinação ambientalmente correta do material, encaminhando 94% de embalagens plásticas primárias para reciclagem ou incineração.

