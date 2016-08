Readequação promovida nos últimos anos traz resultados positivos ao trânsito de Dourados

A prefeitura de Dourados, através da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) continua trabalhando em ações que visam melhorias no trânsito com objetivo de aumentar a segurança, evitar acidentes e vítimas fatais. Abertura de novos acessos, sinalização eficiente, reordenamento nas mãos de direção e restauração de vias, é apenas parte do que foi implantado durante a administração do prefeito Murilo.

São obras e serviços que buscaram preparar a cidade para o futuro, principalmente por se reafirmar a cada dia como polo de desenvolvimento econômico regional. Como já noticiado, nos últimos cinco anos Dourados ganhou 40.534 novos veículos. Quando Murilo assumiu a prefeitura eram 97.141 veículos e os dados do Detran-MS mostram que hoje são 137.675, o que significa um crescimento de 41,70%.

Todos os projetos já implantados ou, ainda em implantação, são voltados para a segurança, ou seja, adequar o município à realidade atual e manter a tranquilidade ao usuário das vias.

Ações – Através de uma parceria com o governo do Estado e Detran (Departamento Estadual de Trânsito) serão instaladas entre 30 a 60 dias, em alguns semáforos, câmeras que vão fotografar o condutor que avançar os 50 quilômetros por hora.

Essas câmeras serão instaladas inicialmente em três locais na Avenida Marcelino Pires, entre as ruas Hayel Bon Faker, Presidente Vargas e José de Alencar. Mas de acordo com a Agetran, uma quarta câmera poderá ser instalada na Rua Monte Alegre esquina com a Presidente Vargas. “Nosso objetivo não é gerar multas, mas aumentar a segurança no trânsito e evitar mortes, como a que correu nas últimas semanas, quando um jovem de motocicleta foi morto após ser atropelado por dois carros que passaram no sinal fechado”, argumenta o diretor-presidente da Agetran, Ahmad Hassan Gebara (Mito).

Ele citou que os avanços no trânsito em Dourados não param se acontecer, já que a segurança é uma das principais preocupações do prefeito Murilo. “Só não vê quem não quer, mas as melhorias vêm acontecendo de forma gradativa, é só observar”, destacou.

Semáforos – Mito citou ainda a instalação dos novos semáforos na cidade nos últimos anos, que ajudaram a melhorar significativamente a segurança no trânsito. Hoje são 53 semáforos na cidade, sendo que cerca de 30 foram instalados na atual administração. O próximo a ser instalado está previsto para os próximos 15 a 20 dias, na Via Parque.

As lombadas eletrônicas são outros equipamentos que ajudam a controlar a velocidade dos veículos nas vias de grande fluxo e assim manter a segurança. Em Dourados são 35 lombadas e a próxima a ser instalada será na Rua Albino Torraca, em frente à Usina Velha.

As placas de sinalização verticais também foram trocadas para melhor orientar os condutores. Mito cita que em Dourados existe uma estatística elevada de placas de sinalização destruídas por vândalos e que são constantes as reclamações. Por isso, a prefeitura colocou um número de telefone a disposição da população: 3428-2776. Também foi colocado a disposição, um veículo tipo caminhonete, apenas para fazer o trabalho de troca de placas de placas. Não apenas a sinalização vertical, mas a horizontal também foi toda revitalizada na cidade, comentou Mito. “Nas ruas que ganharam recapeamento tiveram novas sinalizações, tanto vertical como horizontal”, observou Mito.

Mito também citou a regulamentação sobre a circulação de veículos pesados na área central, que conserva a malha asfáltica e reduz os transtornos; a implantação das três pistas de rolamento na Avenida Marcelino Pires, que faz o trânsito fluir, e ainda a criação e reestruturação de vias de acesso rápido, que deram novo dinamismo à cidade.

Entre essas ruas estão a Monte Alegre, Ponta Porã, Floriano Peixoto, Via Parque e a Olinda Pires de Almeida. “Sinalizamos mais de 50 quilômetros de ruas por mês e implantamos novos semáforos para garantir segurança no trânsito”, destaca o diretor.

Parquímetro – Com relação aos estacionamentos, a novo parquímetro está resolvendo o problema com a atuação da nova empresa que explora o sistema, a EPX Parking. Atualmente são 1.219, mas será ampliada para mais mil vagas em breve. Recentemente foram retirar todas as placas de sinalização verticais antigas e substitua pelas novas.

A troca foi para melhor orientar os usuários. Muitas placas foram redimensionadas e outros pontos também foram realocados para melhorar a fluidez, observando as vagas para idosos e deficientes. O estacionamento de motocicletas foi colocado nas esquinas com objetivo de melhorar a visão dos motoristas.