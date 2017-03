Raufi e Audrey pedem exoneração

Da redação

Dois integrantes do primeiro escalão da prefeitura de Dourados pediram demissão na manhã de hoje (14). Raufi Marques (Governo) e Audrey Milan (Educação) deixam suas pastas por motivos bem diferentes.

A substituição na Educação vinha sendo esperada há vários dias. Milan alegou motivações pessoais para deixar o cargo. Ela aguarda apenas a definição da pessoa que irá substituí-la, para entregar oficialmente o cargo.

Já Marques, que foi o coordenador da campanha de Délia Razuk (PR) ano passado, deixou o cargo, conforme revelou a amigos, para evitar constrangimentos à prefeita.

Logo cedo, chegou à prefeitura recomendação do Ministério Público Estadual para que o secretário de Governo fosse “imediatamente” exonerado do cargo. A recomendação alegou improbidade administrativa de Raufi Marques durante o período em que ele foi secretário de Estado na gestão de Zeca do PT. O ex-governador e Raufi foram condenados no caso, em sentença proferida semana passada pela Tribunal de Justiça. Diante da situação, Marques, pediu demissão. Cabe recurso à decisão.

A prefeita Délia Razuk está analisando nomes para definir os substitutos para as duas secretarias.