Raufi e Audrey pedem exoneração; Délia diz que vai decidir “com calma”

DOIS MESES e meio após o início da administração de Dourados, primeiro escalão computa três baixas

Alfredo Barbara Neto

A.Frota

Dois integrantes do primeiro escalão da prefeitura de Dourados pediram demissão na manhã de ontem. Raufi Marques (Governo) e Audrey Milan (Educação) deixam suas pastas por motivos bem diferentes. Menos de 90 dias depois do começo desta administração, já são três casos de mudança no primeiro escalão da prefeita Délia Razuk (PR). O primeiro a sair foi Albino Mendes, que agora apenas comanda o PR no município.

A.Frota

A substituição na secretária de Educação vinha sendo esperada há vários dias. Audrey Milan alegou motivações pessoais para deixar o cargo. Ela aguarda apenas a definição da pessoa que irá substituí-la, para deixar oficialmente o cargo.

Já Marques, que foi o coordenador da campanha de Délia Razuk (PR) ano passado, deixou o cargo, conforme revelou a amigos, para evitar constrangimentos à prefeita.

Ontem logo cedo chegou à prefeitura uma recomendação do Ministério Público Estadual para que o secretário de Governo fosse “imediatamente” exonerado do cargo.

A recomendação alegou improbidade administrativa de Raufi Marques durante o período em que ele foi secretário de Estado na gestão de Zeca do PT. O ex-governador e Raufi foram condenados no caso, em sentença proferida semana passada pela Tribunal de Justiça. Diante da situação, Marques pediu demissão. Cabe recurso à decisão no próprio TJ/MS.

Ao Diário MS, Marques disse que está “bastante tranquilo” e que tem “fé” no recurso que vai impetrar. “Tenho certeza que tudo isso vai ser revertido”, ressaltou. Ele comentou ainda que seu objetivo maior na administração municipal sempre foi contribuir para com o desenvolvimento de Dourados, motivo que o levou a retornar à cidade ano passado e coordenar a campanha de Délia à prefeitura.

Mais adiante, esclareceu que pretende apenas se dedicar à iniciativa privada, na qual estava nos últimos dez anos. Ontem durante à tarde ele se reuniu com a prefeita para informar a ela detalhes de ações que estão em andamento junto ao governo do Estado.

No início da noite, Délia Razuk disse ao Diário MS, via assessoria de comunicação, que os nomes dos substitutos de Raufi e Audrey serão definidos “com calma”. Ela pretende ouvir vereadores de situação, outros secretários municipais e representantes da sociedade para a escolha.

Informou ainda que não tem data determinada para anunciar os nomes e, se necessário for, pode inclusive nomear interinos para as funções.

Durante todo o período da tarde, surgiram muitas especulações de eventuais substitutos. Indagada sobre prováveis nomes, Délia reafirmou que não havia qualquer pessoa escolhida.