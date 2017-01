Raphael Albuquerque é o vereador mais novo de Anastácio

Eleito para vereador em Anastácio nesta última eleição, com trezentos e setenta e seis votos, Raphael Albuquerque, do PTB é o mais novo vereador da Câmara. Com 21 anos, Raphael sempre morou no município, filho do empresário e ex vice-prefeito Honorato de Souza, mais conhecido como Gaúcho, hoje Raphael segue os passos do pai e ocupa uma cadeira no Poder Legislativo Municipal.

O vereador eleito frisou que ouvirá a população durante seu mandato e que a prioridade será atender o povo. Para o vereador sua vitória demonstrou a necessidade de renovação no legislativo. “Fiquei muito feliz com a oportunidade, o povo sentiu a necessidade de renovação política. Para os que apostaram em mim, e me deram a oportunidade de renovação, garanto um mandato participativo e com projetos”, diz.

Como o mais novo dos 11 vereadores, Raphael pontua os projetos a serem apresentados nesse primeiro semestre de 2017, em sua gestão além de estar trabalhando pela saúde, educação e pela infraestrutura de Anastácio o esporte e o lazer será uma de suas prioridades. “De primeiro momento nosso objetivo assim que retornarmos do recesso é apresentar um projeto para criar em todos os postos de saúde do município uma cobertura para aguardar atendimento com banheiros bebedouro e bancos, também estamos conversando para ver a possibilidade de inserir um ponto de táxi e mototáxi que vai atender as 800 famílias do Residencial Cristo Rei”, explicou o vereador.

O vereador também fala sobre o lajotamento nas principais ruas e da cobertura na quadra de esporte, que segue em conjunto com o prefeito Nildo Alves (PSDB) e o cacique Flavio Pereira. “A intenção nesse semestre é apresentar um projeto para o lajotamento nas três principais ruas do Jardim Independência, o lajotamento de quatro ruas na Aldeia Aldeinha e a cobertura da quadra de esporte da escola da Aldeia”, completa.

Para Raphael a Câmara dos Vereadores é a segunda casa do povo, é um lugar de criação, aprovação e conclusão de projetos, que visa valorizar o município trazendo qualidade de vida aos moradores.

“Mesmo estando no meu primeiro mandato conto com a ajuda dos colegas eleitos, nosso trabalho é em conjunto, sempre pensando no desenvolvimento de Anastácio”, finaliza.